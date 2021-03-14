الهند.. البرق يصعق 4 أشخاص احتموا تحت شجرة من المطر
RT
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أظهرت لقطات كاميرات المراقبة في بلدة فاتيكا إنديا نيكست الهندية، سقوط أربعة أشخاص بصعقة برق عندما كانوا يحتمون تحت شجرة من المطر.
وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص الأربعة وهم يسقطون على الأرض بعد لحظات من الصاعقة، في حين أفادت صحيفة "هندوس تايم" بمصرع أحدهم، فيما يخضع البقية للعالج.
البرق يصعق 4 أشخاص احتموا تحت شجرة من المطرhttps://t.co/IuGfSyYdzo#الهند#حوادث#البرقpic.twitter.com/XNODuPSDC5— RTARABIC (@RTarabic) March 14, 2021
المصدر: صحيفة "هندوس تايم"