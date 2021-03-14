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الهند.. البرق يصعق 4 أشخاص احتموا تحت شجرة من المطر

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الهند.. البرق يصعق 4 أشخاص احتموا تحت شجرة من المطر
RT
البرق يضرب 4 أشخاص كانوا يحتمون من المطر تحت شجرة في الهند
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أظهرت لقطات كاميرات المراقبة في بلدة فاتيكا إنديا نيكست الهندية، سقوط أربعة أشخاص بصعقة برق عندما كانوا يحتمون تحت شجرة من المطر.

وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص الأربعة وهم يسقطون على الأرض بعد لحظات من الصاعقة، في حين أفادت صحيفة "هندوس تايم" بمصرع أحدهم، فيما يخضع البقية للعالج.

المصدر: صحيفة  "هندوس تايم"

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