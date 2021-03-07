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العثورعلى أنياب ماموث عمرها 40 ألف عام في سيبيريا

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عثر على أنياب عملاقة تعود لأربعة حيوانات ماموث في منجم فحم يبعد 25 كيلومترا عن شمال مدينة كيميروفو في سيبيريا، وتم تسليمها يوم الخميس إلى متحف مدينة كوزباس.

وسبق أن عُثر على بقايا حيوان الماموث في يناير في المنجم العائد لشركة أورال للتعدين.

وأوضحت لاريزا بيريستنيفا، رئيسة قسم العلاقات العامة في شركة أورال التابعة لشركة كوزباسرازريزوغول (Kuzbassrazrezugol) بأن الحفارات عثرت على البقايا خلال عملية تجريف طبقة من الطين.

ومن المقرر عرض الاكتشافات في المتحف قريبا بعد إخضاعها للدراسة والتحضيرات الملائمة.

المصدر: رابتلي

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