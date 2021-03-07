بلدة أثرية غارقة منذ 40 عاما تظهر من تحت المياه
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ظهرت للعيان قرية صينية أثرية كانت المياه قد غمرتها لمدة لا تقل عن 40 عاما، كما تظهر لقطات جوية في نينغبو بمقاطعة جيجيانغ.
وأظهرت لقطات من طائرة مسيرة حدود المستوطنة الغارقة في الطين في خزان جياوكو المائي.
ومن غير الواضح في أي قرن تم بناؤها.
وأفادت الأنباء المحلية بأن الحادثة استقطبت العديد من السياح بحيث سارعوا إلى المنطقة الطبيعية الخلابة للاستمتاع برؤية الآثار، وقد راود بعضهم رغبة العثور على كنز دفين.
المصدر: رابتلي