العثور على توابيت عمرها 1800 عام

تم العثور على نعشين قديمين يعود عمرهما إلى العصر الروماني، مصممين لدفن أفراد الطبقة العليا وذلك أثناء أعمال التشييد في حديقة الحيوانات "السفاري" بمدينة رمات غان الإسرائيلية.

وتُظهر لقطات صورها فريق من علماء الآثار وهم ينقلون التوابيت القديمة إلى شاحنة. وتم اكتشاف التوابيت الأسبوع الماضي أثناء أعمال الحفر لبناء مستشفى الحياة البرية.

وأوضحت مصادر أن التوابيت تم العثور عليها قبل عقود، ووضعت جانبا وتم نسيانها حيث دملتها الرمال.

المصدر: وكالات