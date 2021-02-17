الثلوج تغطي معبد الأكروبوليس في موجة برد تجتاح أثينا
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غطت طبقة كثيفة من الثلوج معبد الأكروبوليس والعديد من المعالم التاريخية الأخرى في العاصمة اليونانية أثينا مما تسبب بتعطيل حركة المرور وقطع الكهرباء.
وغطت الثلوج معبد البارثينون والبرلمان اليوناني وأكاديمية أثينا وتمثال سقراط وغيرها. وظهر عناصر الحرس الرئاسي، المعروفين أيضا باسم "إيفزونز" خارج البرلمان وهم يرتدون المعاطف فوق الزي التقليدي لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة.
وأغلقت السلطات معظم وسائل النقل العامة من بينها خدمات العبارات إلى الجزر اليونانية، كما شهدت الرحلات الجوية من المطارات الإقليمية إلى أثينا انقطاعات.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تخف موجة البرد مطلع الأسبوع القادم.
المصدر: رابتلي