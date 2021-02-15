دخول سفن روسية بحر العرب للمشاركة في مناورات "أمان 2021"
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انطلقت اليوم الاثنين المرحلة البحرية من التدريبات الدولية لمناورات "أمان 2021" التي تجري قبالة السواحل الباكستانية بمشاركة 40 بلدا.
وتعرض اللقطات المصورة استعدادات طاقم الفرقاطة الروسية "الأميرال غريغوروفيتش" للإبحار.
وتشارك سفن البحرية الروسية وهي الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" والسفينة الدورية "دميتري روغاتشيف" وزورق الإنقاذ "إس بي-739" في المناورات.
وتشارك في المناورات أكثر من 40 دولة بينها روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان.
المصدر: وكالات