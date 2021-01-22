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انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق إيران

شاهد.. كلب وفي ينتظر صاحبه عدة أيام أمام مدخل المستشفى

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أثارت قصة الكلب "بونجوك" الذي انتظر صاحبه أمام المستشفى عدة أيام في تركيا ضجة في شبكة الانترنت.

وحسب وكالة الأنباء التركية فإن الكلب طارد سيارة الإسعاف التي نقلت صاحبه إلى أبواب المستشفى في مدينة طرابزون شمال تركيا الأسبوع الماضي وبقي في انتظاره أمام أبواب المستشفى عدة أيام.

وقال أحد حراس المستشفى إنه كان يأتي كل يوم منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل في محاولة منه لرؤية صاحبه.

وظل الكلب ينتظره طيلة 5 أيام أمام المستشفى وحينما خرج صاحبه على كرسيه المتحرك استقبله بشوق ولهفة.

المصدر: AP

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