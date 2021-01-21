لقطات جوية توثق آثار انفجار مدريد العنيف

تُظهر الصور الجوية التي التقطتها الشرطة الإسبانية المبنى المنهار وسط مدريد جراء انفجار سببه تسرب غاز ضرب العاصمة يوم الأربعاء.

ووفقاً لمصادر حكومية إقليمية، لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم في الانفجار، فيما لا يزال أحد العمال الذين كانوا يتفقدون مرجل المبنى مفقوداً. كما أصيب ثمانية آخرون بسبب الانفجار. يقع المبنى بجانب دار لرعاية المسنين تم إخلاؤها في وقت لاحق، وبالقرب من مدرسة سقطت في باحتها بقايا الأنقاض.

المصدر: رابتلي