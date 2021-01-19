إيران.. حريق ضخم في مستودعات جنوبي العاصمة طهران - فيديو

أعلن المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران جلال ملكي، عن اندلاع حريق في مستودعات شركة للشحن في حي شوش جنوب العاصمة طهران.

وأشار إلى أن إدارة النقل العام في مترو طهران قررت إغلاق محطة "شوش" لقطارات الأنفاق نتيجة اندلاع النيران قرب المحطة.

وأظهرت اللقطات المصورة ارتفاع عمود ضخم من الدخان من موقع الحادث، فيما تعالج وحدات الدفاع المدني النيران للسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى منشآت قريبة.

ولم يصدر أي بلاغ عن وقوع خسائر بشرية في الحادث، أو سبب اندلاع الحريق.

المصدر: RT