لحظة وصول نافالني إلى موسكو وإيقافه من قبل مصلحة إنفاذ القانون الروسية- فيديو
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أظهرت مقاطع مصورة لحظة وصول المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى مطار شيريميتيفو قادما من ألمانيا ولحظة إيقافه من قبل مصلحة إنفاذ القانون.
وقال نافالني: "أنا سعيد جدا بالعودة... أنه أسعد يوم في حياتي".
وأضاف: "أنا لست خائفا. أنا أعرف أني على حق.. وأن القضية الجنائية المرفوعة ضدي ملفقة".
وتابع: "لا أخاف من شيء. وأدعوكم للأمر ذاته.. فلنتوجه إلى قسم الاستقبال".
وبعد الانتهاء من إجراءات الوصول قام عناصر من مصلحة إنفاذ القانون بإيقافه بموجب مذكرة سابقة صادرة بحقه بتهمة الاحتيال.
المصدر: RT