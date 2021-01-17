لحظة وصول نافالني إلى موسكو وإيقافه من قبل مصلحة إنفاذ القانون الروسية- فيديو

أظهرت مقاطع مصورة لحظة وصول المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى مطار شيريميتيفو قادما من ألمانيا ولحظة إيقافه من قبل مصلحة إنفاذ القانون.

وقال نافالني: "أنا سعيد جدا بالعودة... أنه أسعد يوم في حياتي".

وأضاف: "أنا لست خائفا. أنا أعرف أني على حق.. وأن القضية الجنائية المرفوعة ضدي ملفقة".

وتابع: "لا أخاف من شيء. وأدعوكم للأمر ذاته.. فلنتوجه إلى قسم الاستقبال".

وبعد الانتهاء من إجراءات الوصول قام عناصر من مصلحة إنفاذ القانون بإيقافه بموجب مذكرة سابقة صادرة بحقه بتهمة الاحتيال.

المصدر: RT