سائق ينقذ حياة رجل مسن فقد وعيه في شارع ثلجي في روسيا

نشر رئيس إدارة مدينة موتشيغورسك في مقاطعة مورمانسك الروسية، فيكتور سادتشيكوف، على صفحته في شبكة vkontakte فيديو من كاميرات المراقبة يظهر انقاذ مسن أغمي عليه في وسط المدينة.

ويظهر المسن في الفيديو وهو يسقط بعد عبوره طريقا، وبعد لحظات تقف قربه سيارة ويقترب منه سائقها، ويخرج هاتفه ليتصل بجمعية الإسعاف.

ويوضح الفيديو أنه بفضل رد الفعل السريع من قبل السائق وبعض المارة، تلقى الرجل المساعدة الطبية اللازمة في الموعد المناسب.

المصدر: vk.com / Виктор Садчиков