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إنشاء مركز جديد للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين

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تبني الصين مركزا مؤقتا جديدا للحجر الصحي في مقاطعة خبي، مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في شمال البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية الجمعة 15 يناير إنه تم تسجيل 144 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وشكلت مقاطعة خبي 90 من الحالات الجديدة، بينما أبلغت مقاطعة هيلونغجيانغ الواقعة في أقصى الشمال عن 43 حالة جديدة.

مع أنه لم ترد تقارير عن نقص في أسرة المستشفيات، فقد بدأت خبي في بناء مركز حجر صحي جديد خارج العاصمة الإقليمية شيجياتشوانغ لاحالات الطارئة. شيجياتشوانغ ومدينتا شينغتاي ولانغفانغ أصبحت قيد الإغلاق الفعلي، مما أدى إلى حبس أكثر من 20 مليون شخص في منازلهم.

المصدر: أ.ب. + CCTV

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