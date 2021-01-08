ظهور فجوة أرضية عمقها 20 مترا في موقف للسيارات بإيطاليا

انهارت أرضية موقف للسيارات في أحد مستشفيات بمدينة نابولي الإيطالية لتظهر فجوة عملاقة عمقها 20 مترا ومساحتها 2000 متر حيث ابتلعت السيارات المركونة فيها.

واضطرت السلطات إلى إخلاء مركز علاج كوفيد-19 الواقع في مستشفى نابولي الذي يضم ستة مرضى مصابين بكوفيد-19، وتم اخلاءه كإجراء وقائي.

ولم يتم التأكد من سبب الانهيار، إلا أنه من المفترض أن تكون أنابيب الغاز الموجودة أسفل موقف السيارات قد تسببت في وقوع الحادث.

المصدر: رابتلي