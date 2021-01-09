شاهد.. دمار في الكونغرس الأمريكي بعد أعمال التخريب أثناء اقتحامه

تتواصل عمليات تنظيف مبنى الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه يوم الأربعاء من قبل مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودافع رئيس شرطة الكابيتول ستيفن سوند يوم الخميس عن رد إدارته على الاقتحام وأعمال التخريب داخل المبنى، وأصدر بيانًا مفاده أن مثيري الشغب هاجموا الضباط بأنابيب معدنية ومهيجات كيماوية وأسلحة أخرى.

وحطم مناصرو ترامب النوافذ ودخلوا مجلسي الشيوخ والنواب واقتحموا مكاتب المشرعين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

المصدر: APTN