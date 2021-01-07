اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب وقوات الأمن داخل مبنى الكونغرس الأمريكي

اندلعت اشتباكات عنيفة داخل مبنى الكابيتول في واشنطن يوم الأربعاء، بعد أن حاولت قوات الأمن صد أنصار الرئيس دونالد ترامب عقب اقتحامهم المبنى.

وجاء اقتحام مبنى الكابيتول بعد أن تجمع أنصار ترامب في جولة أخرى من مسيرة "أنقذوا أمريكا" للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وجاء الاحتجاج في نفس اليوم الذي صادق فيه الكونغرس الأمريكي رسميا على أصوات الهيئة الانتخابية، مؤكدا أن جو بايدن هو الرئيس القادم للولايات المتحدة. واضطر المشرعون وقف العد، بعد أن اقتحم المتظاهرون الكونغرس.

المصدر: رابتلي