بالفيديو.. قوات مسلحة صينية تظهر مهاراتها جراء مناورات "هجومية"

أجرت وحدات تابعة للجيش الـ72 من القوة البرية للجيش الشعبي الصيني تدريبات هجومية شملت عشرات الفروع بما في ذلك المشاة والوحدة الهندسية والمدفعية.

وحسب تقرير وكالة "سي سي تي في" الصينية، نفذت مركبات المشاة القتالية هجمات ضد أهداف اكتشفتها طائرات من دون طيار أثناء التحرّك نحو الموقع الرئيسي للعدو المفترض، وغطت المركبات الوحدة الهندسية أثناء كسرها الحواجز لمزيد من التقدم السريع. ثم شنت قوات الهجوم النهائي على الموقع الرئيسي للعدو.

وشاركت في التدريبات الهجومية أيضًا سفن من النوع الجديد تتميز بالتشغيل المستقر والسريع بالإضافة إلى التحكم المرن على سطح البحر.

المصدر: CCTV