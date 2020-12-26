طائرات إسرائيلية تقصف قطاع غزة

شنت طائرات إسرائيلية يوم الجمعة غارات جوية على قطاع غزة، وسُمع دوي انفجارات في عدة مواقع بالقطاع.

وأفادت وسائل إعلام بجرح إثنين، أحدهما طفل وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة شرق المدينة، فضلا عن إلحاق أضرار بمستشفى "الشهيد محمد الدرّة للأطفال".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، مضيفا أن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في وقت سابق.

المصدر: رابتلي + RT