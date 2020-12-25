شاهد.. مقاتلات إسرائيلية في سماء بيروت خلال قصف سوريا

نشرت وكالة أسوشيتد برس مقاطع فيديو صورها مواطنون لبنانيون لمقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 16" تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق بيروت فجر الجمعة خلال عملية استهداف مواقع سورية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحليق أثار ذعر السكان ليلة عيد الميلاد، كما أفاد بعضهم أنهم شاهدوا الصواريخ في سماء بيروت.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن "الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت ليلا منطقة مصياف، دمرت مستودعات تتمركز فيها ميليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص".

المصدر: أسوشيتد برس + سبوتنيك + مصادر إعلام سورية