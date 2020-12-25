 
مباشر
عاجل
التحالف العربي: أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة جراء اللغم دون وقوع خسائر بشرية

شاهد.. مقاتلات إسرائيلية في سماء بيروت خلال قصف سوريا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfpa

نشرت وكالة أسوشيتد برس مقاطع فيديو صورها مواطنون لبنانيون لمقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 16" تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق بيروت فجر الجمعة خلال عملية استهداف مواقع سورية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحليق أثار ذعر السكان ليلة عيد الميلاد، كما أفاد بعضهم أنهم شاهدوا الصواريخ في سماء بيروت.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن "الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت ليلا منطقة مصياف، دمرت مستودعات تتمركز فيها ميليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص".

المصدر: أسوشيتد برس + سبوتنيك + مصادر إعلام سورية 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا