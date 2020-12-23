3 ثوان فاصلة عن الموت!

نجا عسكري متدرب صيني من موت محقق مع مدربه بعد أن ألقى بطريقة خاطئة قنبلة يدوية حية سقطت بين قدميه.

وكان المستجد العسكري "متوترا للغاية" في تدريب بالذخيرة الخيى، الأمر الذي جعله يسقط القنبلة بين قدميه بدلا عن رميها بعيدا خلف الساتر.

ونجا هذا العسكري المبتدئ من موت محقق بفضل سرعة بديهة ويقظة مدربه، الذي جره إلى مكان آمن، وما كان يفصلهما عن الكارثة إلا ثلاث ثواني.

Military commander saves hapless recruit from fumbled grenade https://t.co/oCNBgfpNTk via @MailOnline — MariaCasal (@MariaCasalM) December 22, 2020

ولحسن الحظ لم يصب الرجلان بأي أذى، إلا أن ما حصل سيبقى في ذاكرة الاثنين درسا قاسيا يشي بخطورة السلاح حتى وقت السلم.

المصدر: ديلي ميل