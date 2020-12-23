 
مباشر

3 ثوان فاصلة عن الموت!

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pf31

نجا عسكري متدرب صيني من موت محقق مع مدربه بعد أن ألقى بطريقة خاطئة قنبلة يدوية حية سقطت بين قدميه.

وكان المستجد العسكري "متوترا للغاية" في تدريب بالذخيرة الخيى، الأمر الذي جعله يسقط القنبلة بين قدميه  بدلا عن رميها  بعيدا خلف الساتر.

ونجا هذا العسكري المبتدئ من موت محقق بفضل سرعة بديهة ويقظة مدربه، الذي جره إلى مكان آمن، وما كان يفصلهما عن الكارثة إلا ثلاث ثواني.

ولحسن الحظ لم يصب الرجلان بأي أذى، إلا أن ما حصل سيبقى في ذاكرة الاثنين درسا قاسيا يشي بخطورة السلاح  حتى وقت السلم.

المصدر: ديلي ميل

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا