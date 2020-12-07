لحظة غرق سفينة تجارية ايرانية قرب ميناء أم قصر في العراق

نشر التلفزيون الروسي شريط فيديو يوثق لحظة غرق سفينة تجارية إيرانية قرب ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوب العراق.

وتعرضت سفينة الشحن التجارية الإيرانية "توران"، يوم الأحد، للغرق أثناء محاولة مرورها باتجاه موانئ أم قصر في محافظة البصرة، فيما تم انقاذ طاقمها بالكامل المكون من 6 أشخاص.

وقال مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق رمزي إيشا إن"أسبابا فنية تقف وراء غرق السفينة"، مضيفا أن "قناة خور عبد الله الملاحية، حيث غرقت السفينة الإيرانية، مفتوحة أمام مرور السفن التجارية ولم يؤثر غرق السفينة على حركة السفن".

المصدر: وكالات