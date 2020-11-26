شاهد.. نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية قادمة من دبي

حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراسم استقبال وصول طائرة "فلاي دبي" إلى مطار بن غوريون في تل أبيب اليوم الخميس.

وخلال كلمته في مطار بن غوريون قال نتنياهو إن وصول طائرة "فلاي دبي" إلى إسرائيل "لحظة تاريخية وستلحق به عشرات الرحلات الجوية الى دبي والبحرين والسودان والشرق الأوسط".

وأطلقت اليوم شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات