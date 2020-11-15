اندلاع حريق بخط أنابيب نفط شمال لبنان

اندلع حريق في أنبوب لنقل النفط بمنطقة العبدة شمال لبنان، يوم السبت، نتيجة اعتداء مجهولين ليل أمس الجمعة، على خط أنابيب نفط "كركوك - طرابلس".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مجهولين قاموا بتخريب خط أنابيب البترول كركوك – طرابلس شمال لبنان، مشيرة إلى أن المخربين أحدثوا ثقوبا في الخط وأضرموا النار في المواد النفطية المتسربة.

وتظهر اللقطات المصورة، إخماد فرق الدفاع المدني للنار المشتعلة في المواد النفطية المتسربة وارتفاع أعمدة الدخان الأسود في فضاء المنطقة، وكذلك تدفق المواد النفطية بكثافة في الأقنية المائية ومتفرعاتها على الطرق.

المصدر: وكالات