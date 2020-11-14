لأول مرة.. تاكسي طائر بدون طيار في سماء سيئول

نفذ تاكسي طائر بدون طيار EHang أول رحلة تجريبية فوق عاصمة كوريا الجنوبية سيئول .

وبحسب صحيفة The Korea Herald، فإن تاكسي EHang قادر على حمل راكبين ومزود بنظام تحكم بدون طيار. وتمكن التاكسي الطائر من التحليق لمسافة 1.8 كيلومتر على ارتفاع 50 مترا.

وهذه هي أولى الاختبارات لسيارات الأجرة الطائرة ذاتية القيادة، حيث من المتوقع أن يتم تشغيلها على نطاق واسع في غضون الخمس سنوات القادمة. وخلال هذه الفترة سيتم تجهيز محطات خاصة لها في المطار.

المصدر: وكالات