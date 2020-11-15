صاروخ أطلس V يحمل قمرا سريا إلى المدار

أطلقت شركة United Launch Alliance بنجاح صاروخ أطلس v إلى الفضاء من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد سلسلة من التأخيرات بسبب المشاكل الفنية وسوء الأحوال الجوية.

ويحمل الصاروخ الثقيل "أطلس v" قمرا صناعيا سريا NROL-101، تابع لوكالة المخابرات الجوية الوطنية الأمريكية.

ولم يعلن رسميا عن الغرض والمدار والحجم والخصائص الأخرى لبعثة NROL-101 التي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، إلا أنه حسب المعلومات المتوفرة فإن مركبة الفضاء الثقيلة NROL-101، التي يصل وزنها إلى ستة أطنان، تعتبر قمرا صناعيا استطلاعيا إلكترونيا.

المصدر: وكالات