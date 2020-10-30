أقام مجلس الأعمال الروسي السوري فعاليته الإنسانية الخامسة واسعة النطاق في اللاذقية تحت عنوان " إلى مدينة اللاذقية – بكل الحب من روسيا" من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

تأتي هذه الفعالية الخيرية في اللاذقية بالتزامن مع الظروف المؤلمة التي عاشتها المحافظة بسبب كارثة الحرائق التي اجتاحتْ ريف اللاذقية وطالتْ غاباتها وبساتينها وقضت على الكثير من المواسم الزراعية لدى الفلاحين.

وتهدف الفعالية إلى مساعدة ألف عائلة متضررة، من خلال تقديم ألف طرد من المواد الغذائية الأساسية، وبتخصيص طرد واحد يزن 55 كغ، لكل عائلة مستفيدة، ومن المتوقع أن يكفي العائلة لمدة ثلاثة أشهر كحد وسطي.

وفي الجانب التنظيمي للفعالية فقد جاءت عملية التوزيع وآلياته مختلفة عن الفعاليات السابقة التي كانت تتم في الصالات الرياضية الكبيرة و يُدعى إليها العائلات المستحقة ويتم تسليمهم الطرود الغذائية فيها، وتأتي هذه الفعالية انسجاماً مع الحالة الخاصة للمستهدفين من الفعالية لجهة أماكن تواجدهم، فاتُّخِذ القرار بأن يجول فريق "بكل الحب من روسيا" على المناطق المنكوبة محمَّلاً بألف طرد غذائي وتمت عملية التوزيع في ثلاث مناطق تُعدُّ الأكثرَ تضرراً وهي (قيلون – أم الطيور- الحفة)، وسلم الفريق التطوعي المساعدات إلى العائلات بشكل مباشر وبأسلوب حضاري راقٍ، عكَس الروح الإنسانية والأخوية وحقق الأهداف المعنوية والمادية للفعالية، إضافة إلى الحرص على إجراءات السلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، من خلال التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات الطبية وكذلك التأكيد على منع التجمهر والاحتشاد حفاظاً على صحة المستفيدين.

وجدير بالذكر أن الدكتور لؤي يوسف المدير العام لمجلس الأعمال الروسي السوري كان على رأس هذه الفعالية الميدانية يتنقل في ريف اللاذقية مع عناصر فريق (بكل الحب من روسيا ) ويشرف على توزيع المساعدات على المستحقين لتحقيق الغاية المرجوة من العمل الإنساني وإنجاح الفعالية الكبيرة. وكان قد التقى المستفيدين الذين عبروا له بدورهم عن احترامهم وتقديرهم لروسيا ولوقفتها الإنسانية.

إن هذه الفعالية والفعاليات السابقة واللاحقة تحمل رسالة إنسانية عظيمة، إذ ترسخ القيم الأصيلة في التعاون والمحبة والسلام، كما تعمّق العلاقات التاريخية بين الشعبين الروسي والسوري، وتنشر ثقافة العمل الخيري ومساندة المنكوبين وبعث الأمل والفرح في النفوس رغم قسوة الحياة.