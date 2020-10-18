البحرين وإسرائيل توقعان 7 مذكرات تفاهم بشأن إرساء العلاقات

وقعت البحرين وإسرائيل، يوم الأحد، 7 مذكرات تفاهم في إطار اتفاق تأييد السلام الذي أبرمه البلدان بواشنطن في سبتمبر الماضي، تمهيدا لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية.

وشملت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في المنامة، عددا من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وفي وقت سابق من الأحد، وصل وفد إسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة، لتفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين.

ورافق الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران "العال" الإسرائيلية وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وقال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، إن الزيارة تأتي للبدء في تفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين، مؤكدا أن "إعلان السلام" يمثل خطوة تاريخية مهمة تعكس اهتمام ملك البحرين بتحقيق الأمن والسلام والإزدهار في المنطقة.

ووقعت إسرائيل والبحرين "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر، لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية.

باراك راڤيد:

نتنياهو تحدث هاتفيا مع الزيانى قبل التوقيع..

وزير الخارجية البحريني"عبد اللطيف الزياني" ومدير عام خارجية الإحتلال"ألون أوشڤيز"ومستشار الأمن القومي "مئير بن شبات"وقعوا فى المنامه.

««« pic.twitter.com/KZi9MGMoFh — الصحافه العبريه بالعربى (@aboalez1974) October 18, 2020

المصدر: RT + وكالات