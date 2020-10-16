تشييع جثمان الفنان محمود ياسين بحضور نجوم مصر

شيعت يوم الخميس جنازة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد قرب القاهرة، ليدفن بمقابر الأسرة في الفيوم.

وشارك في التشييع إلى جانب عائلة محمود ياسين، عدد من زملائه الفنانين. وحضر الجنازة كل من زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة وابنه عمرو وابنته رانيا وزوجها الفنان محمد رياض، إلى جانب الفنان حسين فهمي وخالد النبوي والفنان عزت العلايلي وآخرون.

ورحل الفنان الكبير صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما. وهو من مواليد مدينة بورسعيد، ويعتبر من أهم فناني مصر والعالم العربي وفي رصيده العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة.

المصدر: رابتلي