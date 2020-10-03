مشاهد درامية لشاب يزعم أن الشرطة دفعته إلى النهر وسط احتجاجات عنيفة في تشيلي

تجددت المواجهات بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة في ساحة بلازا إيطاليا بالعاصمة التشيلية سانتياغو بعد عودة الحراك المناهض للحكومة والذي توقف لفترة بسبب فيروس كورونا.

وتظهر لقطات شابا يبدو أنه فقد الوعي، فيما قيل إن ضابطا دفعه إلى النهر من الجسر.

ونفت قوات الأمن هذه المعلومات، قائلة إن الحادث وقع أثناء فراره من الشرطة. وأصيب الشاب بجروح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.

المصدر: وكالات