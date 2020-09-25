بالفيديو.. تحطم طائرة واحتراقها شرقي أوكرانيا
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أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها، الجمعة، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار "خاركوف" شرقي البلاد، وكانت تقل 28 شخص.
وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا كانوا على متنها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان منفصل، إن "طيارين من سلاح الجو وطلابا كانوا على متن الطائرة".
وأظهر فيديو التقطه أحد السكان احتراق الطائرة بعد اصطدامها بالأرض، فيما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في الحادث.
Упал транспортный военный самолёт в #Чугуевpic.twitter.com/2uWnXcnh6x— Вяленький цветочек (@dron_kh) September 25, 2020
المصدر: "وكالات"