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إعصار "إيانوس" يضرب اليونان

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تعرضت جزيرة زاكينثوس اليونانية لأمطار غزيرة ورياح أمس الخميس مع اقتراب العاصفة "إيانوس" من الجزيرة

وحذرت السلطات اليونانية من أن العاصفة "إيانوس" ستأتي برياح قوية وأمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء في مناطق معينة خلال اليومين القادمين.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس إنه لا يمكن التنبؤ على وجه الدقة بشدة الإعصار ومساره.

وظهرت مثل تلك الأعاصير أول مرة في اليونان في عام 1995 لكن هاردالياس قال إن وتيرة مثل تلك الأحوال الجوية القاسية ازدادت في السنوات الأخيرة.

وكانت عاصفة مماثلة قد ضربت اليونان في 2018. وفي عام 2017، قتلت سيول 25 شخصا وشردت المئات.

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