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دعونا نقتله!

النص

ترامب صرح لقناة فوكس آند فريندز

بأنه وضع "الديكتاتور السوري بشار الأسد"

في قائمة للاغتيال:

"كنت أفضل إخراجه" " جعلته يبدو مذنبا"

لكن جيمس ماتيس وزير الدفاع حينها

رفض ما كان يطرح بشأن الأسد

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عنوان: أمر بالقتل

حسبما ورد في كتاب "الخوف"

للصحافي بوب وودورد (Bob Woodward)

أتى الأمر للبنتاغون باغتيال الرئيس السوري

بزعم مسؤوليته عن هجوم كيماوي

على خان شيخون في نيسان 2017

ووصف ترامب الأسد حسب الكتاب

بأن الرئيس السوري "بالتأكيد ليس شخصا جيدا"

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عنوان: تراجع ماتيس

ترامب قال لماتيس وزير الدفاع حينها

وحسب بوب وودورد

"دعونا (كلمة بذيئة) نقتله!"

" دعونا نقتل الكثير (كلمة بذيئة) منهم"

لكن ماتيس تراجع بعد أن امتثل لقرار ترامب

وهمس لاحقا إلى أحد مساعديه:

"إنه (ترامب) لن يفعل أيا من ذلك"

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عنوان: تصريحات متناقضة

تتناقض تصريحات ترامب يوم الثلاثاء

مع تعليقات أخرى أدلى بها للصحافيين

في المكتب البيضاوي في 5 سبتمبر 2018

حيث وصف كتاب "الخوف" بـ "الخيال"

وقال إن قتل الأسد "لم يتم التفكير فيه قط"

"ولن يتم التفكير فيه"

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عنوان: رد دمشق

دمشق ردت يوم الأربعاء

على تصريحات ترامب

حول عزمه قتل الرئيس السوري

ووصفت السلوك السياسي للإدارة الأمريكية

بأنه "أرعن" وأنه "نظام قطاع طرق"

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عنوان: "نظام قطاع الطرق"

الخارجية السورية صرحت:

بأن "تصريحات رأس الإدارة الأمريكية

حول استهداف الأسد تبين بوضوح

المستوى الذي انحدر إليه التفكير

والسلوك السياسي الأرعن للإدارة

ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق

يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم"

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عنوان: "خروج عن القانون"

سانا نقلت عن مصدر رسمي في الخارجية السورية

"اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد

أن الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة

وخارجة عن القانون وتنتهج أساليب

التنظيمات الإرهابية ذاتها بالقتل والتصفيات

دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط

أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية

في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة."

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لماذا يثير ترامب موضوع اغتيال الرئيس السوري من جديد؟

https://www.politico.com/news/2020/09/15/trump-assassinate-syria-assad-415093

مصدر الخبر

https://en.wikipedia.org/wiki/Fear:_Trump_in_the_White_House

كتاب الخوف للكاتب بوب وودورد

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00BVeH2nFPTCVv_o1D2TnSVMmO5LQ:1600355725269&q=bob+woodward+books&sa=X&ved=2ahUKEwj1gpPUvfDrAhUP6RoKHeH6A3

صور للصحافي بوب وودورد وكتابه