وضع حجر الأساس لبناء كنيسة "آيا صوفيا" في حماة السورية

حضرت شخصيات دينية وعسكرية روسية وسورية بارزة، يوم السبت، مراسم وضع حجر الأساس لنسخة مصغرة عن كنيسة آيا صوفيا الشهيرة في مدينة السقيلبية الواقعة شمال غرب مدينة حماة.

ودشن قائد القوات الروسية العاملة في الجمهورية العربية السورية، ألكسندر تشايكو أعمال البناء في أرض قرب المدينة المذكورة.

وأوضح قائد في قوات الدفاع الوطني نابل العبد الله، مالك المشروع أن الكنيسة ستبنى ردا على الخطوة التركية التي حولت كنيسة آيا صوفيا إلى جامع.

ويتم بناء الكنيسة على الطراز الغربي والشرقي وتتسع لعدة قاعات للصلاة.

وأعلنت موسكو أنها سوف تساعد في تمويل بناء الكنيسة بعد القرار الذي اتخذته أنقرة في شهر يوليو لتحويل متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد.

وكان نابل العبد الله، وهو قائد في قوات الدفاع الوطني السورية، وراء فكرة المشروع، حيث تشير التقارير أنه حصل على مباركة أسقف الكنيسة الأرثوذكسية في حماة نقولا بعلبكي، والذي حضر المراسم أيضاً.

ووفقاً لقائد القوات الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو فإنه من المتوقع الانتهاء من بناء المشروع في غضون عام واحد.

المصدر: RT