افتتاح أول مسجد صديق للبيئة في كازاخستان

افتتح في العاصمة الكازاخية نور سلطان منذ 3 أيام، مسجد يريسكيلدي كازهي، الذي يعد أول مسجد صديق للبيئة في البلاد، كونه يستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وقررت السلطات المحلية تزويد المسجد بألواح الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة فواتير الخدمات، إلا أن هذه الألواح تنتج طاقة كهربائية أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتاجها المسجد.

وبحسب إمام الجامع يحيى كاجي تم بناء المسجد اعتمادا على التبرعات الخيرية من سكان المدينة.

المصدر: رابتلي