شركة روسية تختبر مركبة مجنزرة لإطفاء الحرائق

أجرت شركة روستيخ الروسية الاختبارات الاستعراضية لمركبة مجنزرة لإطفاء الحرائق، في مقاطعة أومسك، وذلك بحضور مختصين من وزارة الطوارئ الروسية.

وقد صممت هذه المركبة التي يبلغ وزنها 60 طنا، في عام 2012، على قاعدة الدبابات من طراز "تي- 72" و"تي-80"، وأدخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2015.

ومن أهم مهام هذا النوع من الدبابات، إطفاء الحرائق وعميات الإنقاذ الطارئة والوقائية في ترسانات وقواعد ومخازن الصواريخ والذخائر وتطهير الطريق إلى بؤر الحرائق بالإضافة إلى إقامة الحواجز أمام انتشار النيران.

المصدر: رابتلي