من المسجد الكبير في أبوظبي.. مسؤول إسرائيلي كبير يلخص بالعربية نتائج زيارة الإمارات
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كشف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان عن نتائج زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات، والتي تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بإقامة علاقات بين البلدين.
وقال المسؤول الإسرائيلي، متحدثا باللغة العربية من المسجد الكبير في أبوظبي، إنه "تم اختتام الزيارة التاريخية إلى أبوظبي من أجل تدشين وإطلاق العلاقات بين البلدين ووضع البنى التحتية وإطار العمل للمضي قدما في العلاقات".
وأضاف أنه تم توقيع على مذكرة تفاهم في مجال المصارف والأموال، مشددا على أن المذكرة ستساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاونات واسعة النطاق.
المصدر: RT