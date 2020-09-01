إسرائيل والإمارات تتفقان على‭ ‬التعاون في الخدمات المالية

أفاد بيان إسرائيلي بأن إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفقتا اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيان، إن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين مجتمعون في أبوظبي وقعوا على التفاهم.

وأضاف نتنياهو أن أحد محاور التركيز سيكون على "التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ترحيبه بالمذكرة، وقال في تغريدة: "أرحب بمذكرة التفاهمات الأولى التي تم التوقيع عليها من قبل إسرائيل والإمارات والتي تتعلق بمجال المصارف والأموال".

أرحب بمذكرة التفاهمات الأولى التي تم التوقيع عليها من قبل إسرائيل والإمارات والتي تتعلق بمجال المصارف والأموال. هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 1, 2020

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

ووصل أمس إلى أبوظبي وفدان أمريكي وإسرائيلي، وضما معاونين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويأمل المسؤولون في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بإقامة علاقات بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر: RT + "رويترز"