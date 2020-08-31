قرقاش يستقبل الوفدين الأمريكي والإسرائيلي

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام، أن الوزير الإماراتي أنور قرقاش استقبل اليوم الوفدين الأمريكي والإسرائيلي في مطار أبوظبي، وذلك عقب وصول أول طائرة إسرائيلية الإمارات بعد التطبيع.

وتقل الطائرة معاونين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويأمل المسؤولون في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بإقامة علاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وسيجري خلال الزيارة بحث التعاون الاقتصادي والعلمي والتجاري والثقافي بين البلدين، وكذلك الرحلات المباشرة بين الإمارات وإسرائيل، وفقا للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.

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من جهته أعرب رئيس الوفد الإسرائيلي عن فخره بوجوده في أبوظبي، معتبرا أن زعيم الإمارات أقدم على "خطوة شجاعة".

واللافت أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ألقى التحية باللغة العربية لدى وصوله إلى أبوظبي، حيث قال: "السلام عليكم".

وفي وقت سابق اليوم وصلت أول رحلة إسرائيلية رسمية من تل أبيب إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية، ووصف الحدث "بالتاريخي".

المصدر "رويترز"