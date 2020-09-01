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صيد تمساح وزنه 350 كغ في أستراليا

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اصطاد حراس للحياة البرية في استراليا تمساحا عملاقا يبلغ ارتفاعه 4.4 مترا، وهو أكبر التماسيح التي تم صيدها في هذه المنطقة منذ 3 سنوات.

وهذا التمساح الذي يبلغ وزنه 350 كيلوغراما تم العثور عليه في المنطقة السياحية بنهر فلورا شمال البلاد.

وتتزايد أعداد التماسيح في شمال أستراليا منذ أن جعلها القانون الفدرالي من الأنواع المحمية في أوائل السبعينيات، إذ تم العثور على تمساح يبلغ طوله 4.7 مترا في نهر كاثرين قبل 3 سنوات.

وتم نقل التمساح إلى مزرعة خاصة بتربية التماسيح.

المصدر: وكالات

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