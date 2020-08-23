شاهد.. إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس

نشرت وسائل إعلام ليبية يوم الأحد مقاطع فيديو وثقت لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس.

ومن خلال المقاطع التي يتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن سماع صوت الرصاص يدوي في العاصمة.

وكانت وزارة داخلية "حكومة الوفاق" قد أكدت أن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنهم يريدون إثارة الفتنة.

وأفادت في بيان بأن المندسين لا يتبعون وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه قد تم التعرف عليهم وسيتم ضبطهم.

المصدر: RT