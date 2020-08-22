بعد انفجار مرفأ بيروت.. شوارع العاصمة اللبنانية خالية بسبب حظر التجول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okwx
بدت شوارع بيروت مهجورة بعد أن أعادت الحكومة فرض الإغلاق المرتبط بتفشي فيروس كوفيد-19 يوم الجمعة، في أعقاب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.
وصدرت أوامر بإغلاق الأسواق ومراكز التسوق والصالات الرياضية، بينما تم حظر المناسبات الاجتماعية والتجمعات حتى 6 سبتمبر.
ويأتي الإغلاق في بيروت بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في أعقاب الانفجارات التي هزت منطقة ميناء المدينة في 4 أغسطس، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة الآلاف.
المصدر: رابتلي