إيطاليا.. قطار يخرج عن القضبان بعد سيره 10 كم دون سائق

أصيب شخص بجروح متفاوتة الخطورة جراء خروج قطار مكون من أربع عربات عن القضبان في مدينة ميلانو شمال إيطاليا بعد أن سار لمسافة 10 كم دون وجود الطاقم.

وتشير التقارير إلى أن السائق وقاطع التذاكر غادرا القطار لأخذ استراحة في ليكو عندما بدأ القطار بالتحرك إلى أسفل التلة، وزاد من سرعته بسبب المنحدر. وتمكن الفنيون من تحويل مسار القطار الذي كان يتحرك ببطء عند المحطة التالية حيث خرج عن مساره. وعلى الفور بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: رابتلي