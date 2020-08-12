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مشاهد من بورتسودان تظهر أعمال عنف

فيديوهات

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نشر نشطاء شريط فيديو يظهر مشاهد في سوق بمدينة بورتسودان السودانية، حيث جرت أعمال عنف. يذكر أن الأحداث التي شهدتها المدينة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وسيطرت القوات المسلحة والمنظومة الأمنية في وقت لاحق على الأوضاع في المدينة.

ووصلت مدينة بورتسودان كتائب من القوات المسلحة بتوجيه من القيادة العامة للسيطرة على الأوضاع المتأزمة التي جرت أحداثها مؤخرا، وفور وصول القوات انتشرت وفق خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع المكونات الشعبية والقوات النظامية بالمدينة لإعادة الهدوء والأمن وفرض هيبة الدولة والحفاظ على النسيج المجتمعي متزامنا مع فرض حظر التجوال.

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