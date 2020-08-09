تسرب نفطي في المحيط الهندي من ناقلة يابانية

أعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوت حالة الطوارئ البيئية، يوم الجمعة، بعد تسرب النفط من ناقلة يابانية جنحت في منطقة للشعب المرجانية قبل أسبوعين.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في إعاقة جهود احتواء التسرب النفطي من ناقلة النفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لموريشيوس، مما يهدد المياه الساحلية والمحمية البحرية في المنطقة.

واصطدمت ناقلة "إم في واكاشيو" في 25 يوليو بحيد مرجاني قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

المصدر: وكالات