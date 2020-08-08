موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا

شهدت بريطانيا أمس الجمعة أشد أيام شهر أغسطس حرارة منذ 17 عاما، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 36.4 درجة مئوية.

وأصدر مكتب الأرصاد، تحذيرا بضرورة عدم تعرض الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، للشمس خلال الأيام المقبلة، فضلا عن تجنب الشواطئ المزدحمة والأماكن الساحلية خوفا من فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت تحذيرات حول ارتفاع الحرارة في جنوب المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة حتى مساء الثلاثاء في أجزاء من البلاد.

المصدر: وكالات