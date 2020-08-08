 
مباشر

موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohgz

شهدت بريطانيا أمس الجمعة أشد أيام شهر أغسطس حرارة منذ 17 عاما، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 36.4 درجة مئوية.

وأصدر مكتب الأرصاد، تحذيرا بضرورة عدم تعرض الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، للشمس خلال الأيام المقبلة، فضلا عن تجنب الشواطئ المزدحمة والأماكن الساحلية خوفا من فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت تحذيرات حول ارتفاع الحرارة في جنوب المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة حتى مساء الثلاثاء في أجزاء من البلاد.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا