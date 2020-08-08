لبنانيون غاضبون يوبخون الحرس الرئاسي

واجه حشد من السكان الغاضبين، يوم الجمعة، أعضاء في الحرس الرئاسي اللبناني، وهم من نخبة القوات المسلحة اللبنانية، في حي الجميزة الذي تضرر كثيراً جراء انفجار مرفأ بيروت.

وهتف الحشد بوجه أعضاء الحرس الرئاسي الذين كانوا متواجدين في المنطقة لتأمين زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وتضرر حي الجميزة، وهو منطقة شعبية وتاريخية في مدينة بيروت تحتوي على العديد من المباني التي يعود تاريخها إلى فترة الانتداب الفرنسي، بشكل كبير من انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: رابتلي