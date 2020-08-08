3 أحرف تنقذ مفقودين في جزيرة غير مأهولة

أنقذ 3 بحارة كانوا عالقين في إحدى الجزر الصغيرة النائية بالمحيط الهادئ بعدما كتبوا رسالة استغاثة كبيرة في الرمال مفادها "أنقذوا أرواحنا" أو "save our souls" باستخدام المختصر SOS.

وتمكن فريق إنقاذ على متن الطائرات العسكرية الأسترالية والأمريكية من رصد رسالتهم العملاقة من الجو ونقل الماء والطعام إليهم ثم تم إجلائهم من الجزيرة.

وكان الرجال فى عداد المفقودين لمدة ثلاثة أيام بعد أن انحرف قاربهم عن المسار ونفد الوقود الذي كان معهم.

المصدر: وكالات