فرنسا.. ألسنة اللهب تدفع طفلين للقفز من شرفة البيت

تمكن سكان حي من أحياء مدينة غرونوبل الفرنسية من التقاط طفلين ألقيا بنفسيهما من الطابق الثالث بأحد البنايات السكنية، إثر نشوب حريق هائل بشقتهم.

ووثق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تلتهم بيت الطفلين، اللذين أقدما على رمي نفسيهما ليمسك بهما بعض المارة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية إنه في بداية اشتعال النيران، حاول بعض الأشخاص إنقاذ الطفلين من الشرفة التي لجأ إليها الطفلان من خلال التقاطهم بسلة، لكنهم لم يتمكنوا من إخلائهم بهذه الطريقة.

وأضافت أن حوالي 17 شخصا كانوا موجودين لالتقاط الطفلين وأصيب بعضهم بكدمات طفيفة أثناء عملية الإنقاذ.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية