ليلة عنيفة أخرى في بورتلاند الأمريكية

استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع ردا على أعمال تخريب قام بها محتجون تجمعوا في مدينة بورتلاند الأمريكية لإدانة العنصرية وعنف الشرطة.

وتشهد مدينة بورتلاند الأمريكية في الأيام الأخيرة أعمال شغب متواصلة رافقت المظاهرات فيها، على خلفية الخلافات بين السلطات المحلية والفدرالية بشأن كيفية التعامل مع الوضع.

وسبق أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الأمن الفدرالية إلى بورتلاند لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية هناك.

المصدر: وكالات