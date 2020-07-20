أردوغان يزور آيا صوفيا قبل أول صلاة جمعة داخله

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد بزيارة رمزية لكاتدرائية آيا صوفيا سابقاً في اسطنبول، هي الأولى منذ القرار المثير للجدل بتحويلها مسجدا.

وجاءت هذه الزيارة قبل فتحه رسميا للعبادة كمسجد يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أنه خلال زيارته أطلع أردوغان على الترتيبات الجارية لتحويل هذا المجمع الضخم رسميا إلى مسجد وإقامة صلاة الجمعة فيه يوم 24 يوليو الحالي.

وأعلنت هيئة الشؤون الدينية في تركيا أن 500 شخص سيشاركون في أول صلاة الجمعة المقبل في آيا صوفيا، مضيفة أنه خلال الصلاة ستتم تغطية الأيقونات المسيحية في الكاتدرائية البيزنطية السابقة.

ومن غير المعروف ما إذا كان سيشارك فيها أردوغان حيث لا تعليقات رسمية صدرت في هذا الشأن.

المصدر: وكالات