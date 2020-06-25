شاهد.. كيف تهتز المباني أثناء زلزال المكسيك!

أعلنت السلطات المكسيكية أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد يوم الثلاثاء ارتفع إلى 10 أشخاص.

وأطلق الجيش المكسيكي عملية للبحث عن 15 شخصا فقدوا عقب هزة أرضية بقوة 7.5 درجة ضربت ولاية واهاكا جنوب البلاد، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدة أشخاص واهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع.

وقالت هيئة الزلازل الوطنية في المكسيك، إن مركز الهزة وقع على بعد 23 كم جنوبي مدينة كروسيسيتا السياحية، وأنها رصدت أكثر من 1.5 ألف هزة ارتدادية بلغت شدة أقواها 4.6 درجة وشعر بالهزة سكان 11 ولاية من أصل 31 في المكسيك.

المصدر: وكالات